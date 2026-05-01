Введенные временные ограничения сняли в аэропорту Шереметьево

07:35

В аэропорту Шереметьево сняты введенные утром в пятницу ограничения в периметре воздушного пространства, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Ранее были ограничения на прилет и вылет самолетов из соображений безопасности.

Аэропорт уже продолжил стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний.

Информацию о статусе рейса пассажиры могут посмотреть через онлайн-табло и управление бронированием на сайте авиакомпаний, мобильное приложение, кол-центр, чат-бот (при наличии).

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.