Спасатели нашли тело последнего погибшего при сходе лавины в Бурятии

В Бурятии обнаружили тело последнего погибшего при сходе лавины. На этом поисково-спасательные работы завершены, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.

Тело мужчины 1985 года рождения, который погиб в результате схода снежной лавины, было найдено 30 апреля в Окинском районе. Для этого были задействованы 13 специалистов, среди которых 8 спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) и 5 сотрудников Иркутской ПСС.

Тело передали сотрудникам МВД. На данный момент поисково-спасательные работы полностью закончены.

Сход снежной массы произошел утром 28 апреля. В это время 9 человек проводили работы по расчистке технологической дороги. Троим из них удалось выбраться самостоятельно. Шестеро погибли.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.