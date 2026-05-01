Пять четырехдневных рабочих недель будет в России в 2027 году

В 2027 году российских работников ожидает только одна шестидневная рабочая неделя и сразу пять четырехдневных. Это следует из производственного календаря на 2027 год, подготовленного Минтрудом, сообщает ТАСС .

Шестидневная неделя продлится с 15 по 20 февраля. Короткие четырехдневные недели выпадают на периоды с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня и с 27 по 30 декабря.

Для сравнения, в 2026 году шестидневной рабочей недели в России не будет вовсе.

При этом новогодние праздники в 2027-м продлятся 11 дней.

