В Москве автомобиль въехал в здание ресторана

На юго-западе Москвы автомобиль въехал в здание ресторана. По предварительной информации, водителю стало плохо, сообщает РИА Новости .

ДТП произошло в районе дома 19 по Университетской улице.

«Предварительно установлено, что водителю стало плохо за рулем и он совершил наезд на препятствие», — сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

