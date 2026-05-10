В Москве автомобиль въехал в здание ресторана
На юго-западе Москвы автомобиль въехал в здание ресторана. По предварительной информации, водителю стало плохо, сообщает РИА Новости.
ДТП произошло в районе дома 19 по Университетской улице.
«Предварительно установлено, что водителю стало плохо за рулем и он совершил наезд на препятствие», — сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.
Ранее на дороге в сторону Тюкалинска в Омской области в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с детьми. Один из них погиб.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.