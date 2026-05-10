сегодня в 22:49

Фанаты «Барселоны» по ошибке закидали камнями автобус своей команды

Фанаты «Барселоны» по ошибке забросали камнями автобус с футболистами и персоналом своей команды. Инцидент произошел перед матчем чемпионата Испании с «Реалом», сообщает ТАСС со ссылкой на газету Marca.

В статье говорится, что чуть позже пострадал и автобус, который перевозил представителей «Реала».

Матч проходит в Барселоне. Отмечается, что в случае победы хозяев или ничьей каталонская команда досрочно станет чемпионом Испании.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник «Бенфики» и «Крыльев Советов» Андрей Каряка считает, что тренер Валерий Карпин может возглавить «Реал Сосьедад».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.