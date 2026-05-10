Американское судно подверглось атаке иранских БПЛА в Персидском заливе

Торговое судно Neha американской транспортной компании Safesea Group подверглось атаке двух иранских БПЛА в Персидском заливе, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Отмечается, что на момент атаки на судне не было груза, оно находилось на якоре недалеко от столицы Катара Дохи. На борту судна находились 23 моряка.

В результате атаки никто не пострадал.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что американская сторона может возобновить операцию Project Freedom («Проект свобода») по организации транзита судов через Ормузский пролив.

При этом уже на следующей неделе Иран и США могут вернуться к переговорам.

