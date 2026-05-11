«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании по футболу

Каталонская «Барселона» обыграла мадридский «Реал» в домашнем матче 35‑го тура и досрочно стала чемпионом Испании по футболу, сообщает ТАСС .

Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и закончилась со счетом 2:0.

Авторами голов в первом тайме стали Маркус Рэшфорд и Ферран Торрес.

«Барселона» набрала 91 очко и за 3 тура до финиша стала чемпионом Испании. «Реал» набрал 77 очков.

Матч начался с минуты молчания в память об умершем отце главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика.

Ранее сообщалось, что фанаты «Барселоны» по ошибке забросали камнями автобус с футболистами и персоналом своей команды. Инцидент произошел перед матчем чемпионата Испании с «Реалом».

