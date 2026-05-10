МЧС эвакуирует застрявших на Эльбрусе туристов

Спасатели эвакуируют туристов с высоты 5 100 м на горе Эльбрус, пишет ТАСС .

«Вечером поступила информация, что на горе Эльбрус двое туристов находятся на высоте 5,1 тыс. м и не могут самостоятельно спуститься», — сообщили в МЧС России.

В поисково-спасательной операции участвуют десять человек и три единиц техники.

Ранее молодой турист пострадал при восхождении на Эльбрус. Спасателям пришлось незамедлительно эвакуировать его.

