МЧС эвакуирует застрявших на Эльбрусе туристов
Спасатели эвакуируют туристов с высоты 5 100 м на горе Эльбрус, пишет ТАСС.
«Вечером поступила информация, что на горе Эльбрус двое туристов находятся на высоте 5,1 тыс. м и не могут самостоятельно спуститься», — сообщили в МЧС России.
В поисково-спасательной операции участвуют десять человек и три единиц техники.
Ранее молодой турист пострадал при восхождении на Эльбрус. Спасателям пришлось незамедлительно эвакуировать его.
