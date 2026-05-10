На внешней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей

Происшествия

На внешней стороне 32 км МКАД в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

На место происшествия прибыли оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на юго-западе Москвы автомобиль въехал в здание ресторана. По предварительной информации, водителю стало плохо.

