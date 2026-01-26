Каряка заявил, что Карпин может возглавить «Реал Сосьедад»

«Почему нет? Он ведь работал за границей. Я не думаю, что это та ситуация, с которой он бы не справился. Если у руководства „Реала Сосьедад“ есть желание разговаривать с Карпиным на эту тему, то они спокойно могут это сделать. А он уже будет принимать решение», — отметил футболист.

Ранее 56-летний Карпин побывал на матче 20-го тура Ла Лиги, где «Реал Сосьедад» одержал победу над «Барселоной» со счетом 2:1. Главный тренер российской сборной допустил вероятность того, что в будущем будет работать в клубе из Сан-Себастьяна.

Карпин выступал за «Реал Сосьедад» в два этапа: с 1994 по 1996 годы, а затем с 2002 по 2005 год. Всего на счету россиянина 194 игры и 37 забитых мячей за этот клуб.

