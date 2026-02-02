Ребенок как будто испарился: 9-летнего мальчика похитили на окраине Питера

На окраине Санкт-Петербурга похитили девятилетнего мальчика. Уже третьи сутки волонтеры и экстренные службы ведут активные поиски ребенка, сообщает Baza .

30 января днем Паша Тифитулин отправился на прогулку, но домой так и не вернулся. Родителям мальчик сказал, что планирует зайти в гипермаркет на Таллинском шоссе. Вечером семья забила тревогу и обратилась за помощью. В поисках пропавшего школьника принимают участие более 100 волонтеров, сотрудников поисково-спасательных служб, полиции и СК.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, Паша выше из магазина и сел в автомобиль с поврежденным бампером. По основной версии, мальчик мог стать жертвой похищения.

В настоящее время неизвестно, где находится автомобиль и его владелец.

