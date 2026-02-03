«Раздули воздух из ничего»: обвиняемый в убийстве 9-летнего петербуржца признал вину

Петр Ж., обвиняемый об убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге, признал свою вину в зале суда. При этом он пренебрежительно отозвался о произошедшем, сообщает РЕН ТВ .

«Раздули воздух из ничего, блин», — именно так обвиняемый прокомментировал преступление.

Суд во вторник избрал фигуранту меру пресечения. Следствие настаивало на том, чтобы отправить мужчину под стражу. По данным ТАСС, правоохранители, обосновывая свое ходатайство, заявили, что обвиняемый обладал сведениями о его розыске, но намеренно скрывался в Псковской области, где его впоследствии и задержали.

На основании этих фактов суд поместил фигуранта в СИЗО на 1 месяц 30 суток. Сам обвиняемый не возражал против удовлетворения ходатайства следователя. Во время заседания он прятал лицо.

9-летний Паша пропал 30 января. В тот день он сначала гулял на улице, а вечером подрабатывал возле кафе — мыл стекла и фары автомобилей. Перед исчезновением мальчик сел в Toyota Fortuner, который принадлежит обвиняемому.

Вскоре после задержания Петр Ж. признался, что убил ребенка. Тело мальчика нашли на одном из замерзших водоемов в Ленинградской области. Отмечается, что он был убит еще до того, как его труп сбросили в воду.

Согласно предварительной версии следствия, мотивом преступления послужил страх Петра Ж., что школьник расскажет о его нездоровом интересе к детям.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.