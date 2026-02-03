Стало известно, что 9-летний петербуржец Паша был забит до смерти

Девятилетний петербуржец Паша был убит еще до того, как его тело сбросили в воду

Стало известно, что девятилетний Паша, которого искали в Санкт-Петербурге, был убит еще до того, как его тело сбросили в воду. Причиной гибели стали удары по голове, нанесенные преступником, сообщает RT .

По информации правоохранительных органов, Петр Ж., обладая крупным телосложением и ростом около двух метров, мог одним ударом убить даже взрослого человека. Вероятно, именно побои, нанесенные до связывания и утопления тела, стали причиной смерти мальчика.

Окончательное заключение о причине смерти даст судебно-медицинская экспертиза. Следствие также ставит под сомнение заявление убийцы о намерении добровольно сдаться.

«Ребенка искали четыре дня, у подозреваемого было достаточно времени и возможностей для этого», — отметили правоохранители.

По информации источника, преступник вывез мальчика с парковки возле супермаркета на белом внедорожнике Toyota, на котором впоследствии избавился от тела. После этого Петр Ж. вернулся домой, сменил автомобиль и скрывался уже на темной Toyota, которая фигурировала в кадрах обыска, опубликованных Следственным комитетом.

Финансовое положение обвиняемого не вызывало вопросов: он владел двумя автомобилями, хорошим домом, а еще один коттедж был выставлен на продажу. Фигурант признал свою вину в убийстве девятилетнего мальчика.

Согласно предварительной версии следствия, мотивом преступления послужил страх Петра Ж., что школьник расскажет о его нездоровом интересе к детям. Эта версия в настоящий момент является основной в расследовании.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.