Подмосковье представило свой стенд на XXI форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» в Сколково

Главное событие в сфере закупок проходит в Инновационном центре Сколково. Форум-выставка будет проходить с 13 по 15 мая. Мероприятие проводится более 20 лет, за это время оно стало важной площадкой для решения большого количества практических задач.

«Это тот редкий случай, когда со всей страны могут собраться представители закупочных профессий, обменяться опытом и новыми наработками. Очень важно, что здесь можно увидеть что-то новое, и, конечно же, наш стенд. Мы представили идеи консолидации всех информационных систем с помощью единого кода. От идеи по созданию объекта до его планирования, закупки, контроля строительства и ввода в эксплуатацию», — сказала журналистам первый заместитель председателя правительства Московской области Наталия Масленкина.

Она добавила, что Подмосковье является одним из первых субъектов Российской Федерации по количеству участников торгов, заказчикам и объему.

По словам организаторов форума, в фокусе внимания в 2026 году заявлены разные темы: закупки как метод достижения технологического лидерства, приоритеты развития конкуренции среди российских производителей и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.

