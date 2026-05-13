сегодня в 11:26

Три человека пострадали при пожаре на нефтебазе в Башкирии

Три человека пострадали в результате возгорания на территории нефтебазы в Республике Башкортостан, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Утром 13 мая загорелась линейная производственно-диспетчерская станция на нефтебазе вблизи населенного пункта Нурлино в Уфимском районе. Из-за нарушения технологического процесса произошел хлопок, после которого начался пожар.

«Трое пострадавших доставлены в Республиканский ожоговый центр. Ситуацию держу на контроле», — написал Рахматуллин в своем Telegram-канале.

Министр добавил, что состояние двоих оценивается специалистами как крайне тяжелое, еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

