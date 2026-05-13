23 пострадавших: массовая драка работников произошла на птицефабрике

23 человека пострадали в массовой драке на птицефабрике под Петербургом

Ночью на птицефабрике «Синявинская» в Ленинградской области произошла массовая драка между работниками. Пострадали 23 человека, семерых госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент случился на предприятии в темное время суток. Что стало причиной конфликта между сотрудниками, пока не уточняется.

По предварительным данным, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. 14 человек получили помощь на месте от медиков, их не госпитализировали.

На данный момент в больнице находятся семь человек. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

