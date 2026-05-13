Ефимов: 5 объектов культуры спроектируют в Москве за счет городского бюджета

В Москве ведется разработка проектной документации для пяти учреждений культуры. Современные здания возведут в 4 административных округах столицы. Финансирование выделят из городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Ответственным за реализацию назначен Департамент гражданского строительства, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, власти Москвы системно работают над улучшением городской среды: регулярно появляются новые школы, поликлиники, спорткомплексы и культурные центры.

«Сейчас в Москве за счет средств городского бюджета проектируют 5 новых зданий для размещения учреждений культуры общей площадью около 170 тыс. кв. м. Среди них — школа искусств, культурно-досуговый центр, музыкальная школа и другие объекты. Учреждения будут расположены на северо-западе, в центре столицы, а также в ТиНАО. Для жителей города создадут комфортные условия для творческого развития и отдыха», — отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

Два из пяти объектов будут построены в Новой Москве — в поселении Коммунарка и городе Троицке.

Руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров уточнил, что на северо-западе и в центральной части города появятся две детские культурные площадки — музыкальная школа и школа искусств. Их суммарная площадь — около 4,5 тыс. кв. м. Учебные заведения рассчитаны почти на 650 учащихся. В зданиях установят современное оборудование, что позволит юным москвичам получать дополнительное образование в комфортных условиях и развивать свои таланты.

Строительство и обновление таких объектов способствует формированию благоприятной городской среды, повышает доступность культуры и помогает всестороннему развитию жителей столицы.