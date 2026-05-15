В Кемерове отремонтируют улицу Угловую до 15 октября

Подрядчик обновит участок от Гоголя до дома № 45 на улице Угловой в Кемерове

В Кемерове в Заводском районе начался ремонт улицы Угловой. Работы на участке от улицы Гоголя до дома № 45 планируют завершить к 15 октября, сообщает Сiбдепо .

Ремонт проходит в завокзальной части района. Подрядчик заменит дорожное покрытие и приведет в порядок прилегающую инфраструктуру.

В мэрии сообщили, что на участке уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие, обустроят новый пешеходный тротуар и отремонтируют съезды к жилым домам.

Сейчас рабочие разрабатывают грунт под тротуар и кюветы для отвода воды с проезжей части. Затем специалисты устранят пучинистые участки, заменят водопропускные трубы и демонтируют старый асфальт. Верхний слой дороги выполнят из современного износостойкого материала.

На завершающем этапе подрядчик выровняет колодцы, укрепит обочины и восстановит благоустройство территории.

