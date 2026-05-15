Жители Свердловской области приехали на отдых и решили затопить баню. Их планы нарушил огромный бурый медведь. Хищник демонстративно открыл дверь и вошел внутрь.

Отдыхающие успели заснять мишку-парильщика на видео и опубликовали его в социальных сетях. На кадрах видно, как косолапый подходит к бане, а затем становится на задние лапы и открывает дверь.

«Мы-то тебя закроем сейчас в бане! Да, закроем-закроем», — крикнул нежданному гостю мужчина.

Медведь выглянул, с интересом посмотрел на кричащего, а затем вошел внутрь. Комментаторы отметили, что было бы не так весело, если бы животное вошло в баню, когда там парились люди. Судя по всему, ситуация закончилась положительно и для отдыхающих, и для медведя.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.