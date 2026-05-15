«Если не сдадите телефон, они достанут пистолет»: Лавров прервал журналиста

Лавров прервал журналиста с телефоном на пресс-конференции в Нью-Дели

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал замечание журналисту, который дважды громко разговаривал по телефону во время его выступления в Нью-Дели, сообщает Life.ru .

Инцидент произошел на пресс-конференции в столице Индии, где Сергей Лавров находится с официальным визитом. Во время начала выступления в зале зазвонил телефон, и один из журналистов начал громко разговаривать.

Министр по-английски попросил завершить разговор и не мешать мероприятию. Однако спустя некоторое время журналист вновь ответил на звонок.

«Вы не могли бы, пожалуйста, выйти? Я не шучу! Ребят, выведите его отсюда… Сэр, если вы не сдадите свой телефон, они достанут пистолет», — сказал Лавров.

Последнюю фразу он произнес с улыбкой. В зале раздались аплодисменты.

Ранее министр также пошутил на встрече с и. о. главы МИД Ливии Тахером Бауром в Москве. После предложения вести переговоры с переводом Лавров ответил: «А я думал, я по-русски говорил», — чем вызвал смех участников встречи.

