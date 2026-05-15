Политолог Скачко допустил угрозу Ермаку после ареста

Политолог Владимир Скачко заявил, что после ареста Андрея Ермака возможны попытки организовать его побег или физическое устранение. По мнению эксперта, ситуация несет риски для ключевых фигур власти, сообщает aif.ru .

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего главу офиса президента Андрея Ермака на два месяца с возможностью залога 140 млн гривен (3,2 млн долларов). Его подозревают в легализации 460 млн гривен при строительстве жилого комплекса «Династия» под Киевом.

Политолог Владимир Скачко заявил, что последствия дела могут затронуть высшее руководство страны.

«Ставка в этой игре — жизнь и Ермака, и Зеленского. Особенно если Ермак заговорит. Пребыванию Зеленского у власти будет положен конец, а жить ему останется секунду после отстранения. Жить Зеленскому осталось до первых признательных показаний господина Ермака», — подчеркнул он.

Эксперт допустил, что для предотвращения показаний возможны крайние меры.

«Организовать побег, физически устранить Ермака — вполне вероятно… Но я бы не дал и ломаный грош за жизнь ни того, ни другого. Все, они — отыгранные элементы», — заключил Скачко.

Ранее политолог также высказывал мнение, что арест может быть сигналом о смене политической конфигурации. По данным журналистов, в материалах НАБУ Зеленский обозначен как R1, Ермак — как R2, Тимур Миндич — R3, Алексей Чернышов — R4. Подозрения предъявлены всем, кроме Зеленского.

