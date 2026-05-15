Аэропорты Шереметьево и Пулково запустят посадку по биометрии

сегодня в 12:26

Гусаров: посадка по биометрии ускорит и повысит точность контроля

С 1 июня Шереметьево и Пулково начнут эксперимент по посадке на рейсы «Аэрофлота» Москва — Санкт-Петербург по биометрии. Паспорт при досмотре останется обязательным, сообщает 360.ru .

Пилотный проект продлится до апреля 2027 года. Инициатором выступило Минцифры совместно с Минтрансом. Участвуют рейсы «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом.

Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно зарегистрироваться в Единой биометрической системе через банк, приложение «Госуслуги Биометрия» или специальные точки в аэропортах. При посадке достаточно посмотреть в камеру. Биометрия заменяет талон на регистрации и гейте, но при прохождении транспортной безопасности паспорт потребуется.

Данные хранятся в зашифрованном виде в государственной системе. Аэропорты получают только результат проверки. Используется технология liveness, исключающая подмену фото или видео.

Главный редактор Avia.ru Роман Гусаров отметил, что система снижает риск ошибок при визуальной сверке документов и ускоряет процесс.

«Биометрические системы обеспечивают высочайшую точность распознавания», — сказал он.

Участие добровольное. Работодатель не вправе требовать сдачи биометрии без письменного согласия.

Командировочные могут подтвердить перелет справкой авиакомпании или маршрутной квитанцией.

«Посадочный талон можно распечатать и на стойке регистрации», — пояснил кадровый эксперт Илья Варакин.

Эксперты рекомендуют сохранять бумажный талон на случай технических сбоев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.