В Минфине назвали фейком утверждения о готовящемся повышении налогов

Силуанов опроверг слухи о планах властей повысить налоги и заморозить вклады

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью РИА Новости опроверг утверждения о планах повысить налоги и заморозить вклады россиян.

«Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе приняты», — заявил министр в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР).

Он подчеркнул, что сегодня экономика нуждается в новых подходах — необходимо обеспечить стабильность финансовой системы и повысить уровень доходов граждан. Минфин корректирует расходную часть бюджета и готовит предложения для его сбалансированности, ключевой для макроэкономической стабильности. Задача сложная, но решаемая.

Силуанов добавил, что результаты охлаждения экономики уже заметны. Инфляция снижается, вслед за этим падают процентные ставки. Ведомство стремится к стабильному экономическому росту без бюджетного стимулирования. Цель — создать условия для устойчивого финансового развития и повышения доходов граждан.

Ранее глава Минфина заявил, что об отсутствии сбережений у большинства россиян. Основным барьером для создания денежного резерва остается низкий уровень свободных средств.

