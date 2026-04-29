Глава Минфина заявил об отсутствии сбережений у большинства россиян

Менее половины жителей России занимаются системным формированием накоплений, хотя людям важно иметь запас денег на черный день, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые». Основным барьером для создания денежного резерва остается низкий уровень свободных средств, сообщает Life.ru .

По данным главы финансового ведомства, доля «активно сберегающего» населения в стране составляет «всего 48%». Силуанов подчеркнул, что формирование финансовой подушки безопасности является важным фактором не только для благосостояния отдельных семей, но и для экономической устойчивости государства в целом.

«Мы видим, что у нас активно сберегающего в России доля населения составляет всего 48%, меньше половины. Меньше половины людей, которые активно сберегают», — сказал Антон Силуанов.

На постоянной основе средства откладывают лишь 19% россиян, уточняет издание со ссылкой на результаты опроса. Еще 42,8% респондентов формируют резервы время от времени, при этом более 38% россиян в период 2025–2026 годов не делали никаких накоплений.

Антон Силуанов добавил, что наличие «запаса денег» необходимо на случай непредвиденных обстоятельств.

