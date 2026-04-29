Глава Минфина заявил об отсутствии сбережений у большинства россиян

Силуанов посоветовал россиянам откладывать деньги на черный день
Экономика

Менее половины жителей России занимаются системным формированием накоплений, хотя людям важно иметь запас денег на черный день, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые». Основным барьером для создания денежного резерва остается низкий уровень свободных средств, сообщает Life.ru.

По данным главы финансового ведомства, доля «активно сберегающего» населения в стране составляет «всего 48%». Силуанов подчеркнул, что формирование финансовой подушки безопасности является важным фактором не только для благосостояния отдельных семей, но и для экономической устойчивости государства в целом.

«Мы видим, что у нас активно сберегающего в России доля населения составляет всего 48%, меньше половины. Меньше половины людей, которые активно сберегают», — сказал Антон Силуанов.

На постоянной основе средства откладывают лишь 19% россиян, уточняет издание со ссылкой на результаты опроса. Еще 42,8% респондентов формируют резервы время от времени, при этом более 38% россиян в период 2025–2026 годов не делали никаких накоплений.

Антон Силуанов добавил, что наличие «запаса денег» необходимо на случай непредвиденных обстоятельств.

Читайте также:

Силуанов раскрыл тайного помощника Минфина, который пересчитал все наши налоги

