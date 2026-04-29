Силуанов раскрыл тайного помощника Минфина, который пересчитал все наши налоги

сегодня в 12:45

Силуанов: ИИ теперь «советует», как тратить бюджетные деньги

Искусственный интеллект начали применять при подготовке бюджета России, однако ключевые решения по-прежнему принимают «живые» специалисты, заявил министр финансов Антон Силуанов на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые». По его словам, финансисты используют нейросети в качестве помощников — как инструмент для повышения точности расчетов, распределения средств и подсчета налоговых поступлений, сообщает «Царьград» .

«Мы внедряем сейчас искусственный интеллект в качестве помощника нашим участникам бюджетного процесса, чтобы правильно сформировать бюджет и распределить средства по его статьям», — сказал глава Минфина России.

Нейросети помогают чиновникам разобраться, как лучше обеспечить консолидацию бюджета и эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

«Однако окончательное решение всегда будет за человеком, за тем специалистом, который осуществляет выбор. Это правильный подход, но помощник в виде ИИ тоже очень полезен», — подчеркнул министр финансов.

Силуанов добавил, что ИИ также применяют в налоговой и таможенной службах. По его словам, новейшие технологии помогают эффективно выявлять неплательщиков налогов.

В целом, по словам министра, в будущем государство будет все сильнее прибегать к использованию нейросетей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.