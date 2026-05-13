Чуть не украли из-под носа: мать вырвала ребенка из рук похитителей в Балашихе

Мать вместе с детьми — старшим сыном и полуторагодовалой дочерью — гуляла на привычной детской площадке. Мальчик отпросился в магазин, который находится в 50 метрах, чтобы купить сок и конфету. Ничего не предвещало беды.

Когда сын вышел из магазина, к нему подошла незнакомая женщина. Она пыталась всячески пойти на контакт, спрашивала, с кем гуляет ребенок, где его родители. Вдруг она сказала, что знает его маму. Якобы она попросила довести сына до дальней площадки как можно быстрее.

Мальчик не растерялся: на телефоне он нажал кнопку SOS через приложение «Где мои дети». Мать, которая находилась в поле зрения ребенка, тут же увидела сына с незнакомкой. Она стала звать мальчика, но он никак не реагировал. Тогда женщина включила прослушку и услышала, как ребенка срочно зовут покинуть площадку.

Мать схватила дочь и побежала к сыну, крича на всю улицу. Незнакомцы спешно скрылись, а ребенок остался стоять на месте, он не шевелился и не произнес ни слова. Женщина стала отчитывать сына, но потом тот расплакался и признался, что от страха не мог ни двигаться, ни говорить.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.