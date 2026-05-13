Ночной пожар в Мытищах: сгорело мебельное производство

сегодня в 10:03

Пожар произошел на мебельном производстве в Мытищах

Ночью 13 мая в деревне Сухарево в городском округе Мытищи вспыхнул пожар в производственном здании. Там располагалось мебельное производство, а внутри хранились лакокрасочные материалы, сообщил «Мособлпожспас».

Пожару сразу присвоили ранг 1-БИС. Была реальная угроза, что огонь перекинется на соседнее строение. В ходе тушения ранг повысили до второго номера.

В итоге спасателям удалось взять пламя под контроль. В 04:00 объявили локализацию, а в 06:00 — полную ликвидацию открытого горения.

В тушении участвовали сотрудники ПСЧ-236, ее опорных пунктов в Пироговском и Протасове, сотрудники федеральной противопожарной службы. Спасатели напоминают, что при пожаре необходимо звонить по короткому номеру 112.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.