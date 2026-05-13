Конфликт Линды и Максима Фадеева: из-за чего певицу вызвали на допрос

Певицу Линду 12 мая 2026 года доставили на допрос по делу о правах на песни, написанные Максимом Фадеевым в 1990-х. Артистка проходит свидетелем в расследовании о возможной подделке документов при передаче авторских прав

Почему Линду вызвали на допрос и при чем здесь Максим Фадеев

Днем 12 мая 2026 года стало известно, что певицу Линду (настоящее имя – Светлана Гейман) доставили на допрос представители правоохранительных органов в связи с разбирательством по делу о подделке документов.

Линду допрашивали до позднего вечера, кабинет следователя она покинула только около 11 часов вечера.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили журналистам, что с Линдой «проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела, она проходит в качестве свидетеля по делу об авторских правах на песни». Предварительно, речь идет о композициях, записанных в период ее сотрудничества с Максимом Фадеевым.

Чем прославилась певица Линда

Певица Линда стала популярна в середине 1990-х, когда ее продюсером был Максим Фадеев. При этом полным финансированием карьеры артистки, по ее словам, занимался ее отец – Лев Гейман, он же оплачивал все расходы, включая аренду студии и гонорары продюсера. Для записи альбомов Линды был учрежден лейбл «Кристальная музыка».

Максим Фадеев успешно занимался «раскруткой» молодой звезды, хиты «Ворона», «Никогда», «Мало огня» и «Северный ветер» занимали топовые строчки всех чартов. Альбомы расходились миллионными тиражами.

Так продолжалось до 1998 года. Случился экономический кризис, возможности Льва Геймана по финансированию карьеры дочери сократились, в творческом коллективе начались разногласия. В конце 90-х пути Линды и Фадеева разошлись, последний альбом «Плацента» они выпустили в 1999-м.

Суть конфликта Линды и Максима Фадеева

В декабре 2025 года Максим Фадеев опубликовал в своем телеграм-канале несколько постов, в которых заявлял, что его незаконно лишили прав на написанные им песни: «все права на музыку и фонограммы, которые я создал своими руками, были мошенническим образом переписаны на другого человека – на Светлану Гейман (Линду)».

Продюсер обвинил в мошеннической схеме директора «Кристальной музыки» Михаила Кувшинова, отца певицы Льва Геймана и главу музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова.

«Они подделали мои подписи на документах конца 90-х о том, что я, якобы, отдал им все авторские права на созданную мной музыку. На протяжении 30 лет я не получал авторские отчисления за свою музыку», – заявил Фадеев.

Также он сообщил, что планирует «вернуть все свои права и подать в суд и на него, и на тех, кто получал мои авторские отчисления, и на тех, кто участвовал в подлоге документов», добавив, что «количество обманутых Черкасовым артистов исчисляется десятками».

При этом сама Линда неоднократно говорила, что Фадеев сам отказался от прав на песни: «Естественно, они были написаны Максимом, никто не умаляет его заслуг. Но права на них были переданы Максимом „Кристальной музыке“, затем „Кристальная музыка“ по цепочке передала их мне».

В марте 2026 года певица дала большое интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о разногласиях с Фадеевым, а также сообщила, что большинство написанных им песен теперь не исполняет.

«Нам навязывают очень жесткую, несправедливую конфликтную ситуацию со стороны Фадеева, в связи с этим у меня нет никакого душевного желания исполнять его песни, написанные для меня 30 лет назад», – заявила Линда.

Кто владелец прав на песни Линды: ход расследования

Известно, что на допрос 12 мая Линда поехала вместе со своим саунд-продюсером Михаилом Кувшиновым.

Также одновременно с Линдой, была задержана Дарья Шамова – директор ООО «Профит», учредителем которой является упомянутый выше Андрей Черкасов. В тот же день прошли обыски в офисе фирмы.

Сообщается также, что обыски провели и в офисе ООО «Компания Топ 7», которая принадлежит жене Черкасова.

Сам Андрей Черкасов уже несколько месяцев находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве – но речь, по некоторым данным, идет не о песнях Линды, а о попытке заблокировать фильм о группе «Руки Вверх!» на стриминговых сервисах.

По утверждению телеграм-канала SHOT, после допроса Линды ее саунд-продюсера Михаила Кувшинова оставили в следственном отделе. Самой певице обвинений предъявлено не было, она по-прежнему находится в статусе свидетельницы по делу о подделке документов.