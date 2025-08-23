Греков: альпинистку Наговицину невозможно спустить с пика Победы в Киргизии

Судьба сломавшей ногу российской альпинистки в горах Киргизии Натальи Наговициной беспокоит соотечественников и любителей экстремального спорта. За женщину переживают и думают, как ее эвакуировать с пика Победы, где она сломала ногу. По словам начальника базового лагеря Южный Иныльчек, который находится на пике Победы, Дмитрия Грекова, эвакуировать альпинистку невозможно, пишет ТАСС .

Спасатели не смогут эвакуировать российскую альпинистку Наталью Наговицину с высокогорного пика Победы в Тянь-Шане, такое мнение высказал Греков.

По его словам, местонахождение Наговициной известно, однако физически добраться до этой точки невозможно. Он отметил, что за всю историю альпинизма никому не удавалось эвакуировать людей с этого участка горы.

Греков пояснил, что ручная транспортировка с такой высоты нереальна, а специальных вертолетов, способных выполнить такую операцию, в Кыргызстане нет.

Ранее в Сети появилась информация, что все, кто участвуют в спасательной операции, направленной на эвакуацию Наговициной, считают, что женщина уже умерла. Однако вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын заявил, что подтверждений смерти россиянки пока нет.