Греков: альпинистку Наговицину невозможно спустить с пика Победы в Киргизии
Фото - © соцсети Натальи Наговицыной
Судьба сломавшей ногу российской альпинистки в горах Киргизии Натальи Наговициной беспокоит соотечественников и любителей экстремального спорта. За женщину переживают и думают, как ее эвакуировать с пика Победы, где она сломала ногу. По словам начальника базового лагеря Южный Иныльчек, который находится на пике Победы, Дмитрия Грекова, эвакуировать альпинистку невозможно, пишет ТАСС.
Спасатели не смогут эвакуировать российскую альпинистку Наталью Наговицину с высокогорного пика Победы в Тянь-Шане, такое мнение высказал Греков.
По его словам, местонахождение Наговициной известно, однако физически добраться до этой точки невозможно. Он отметил, что за всю историю альпинизма никому не удавалось эвакуировать людей с этого участка горы.
Греков пояснил, что ручная транспортировка с такой высоты нереальна, а специальных вертолетов, способных выполнить такую операцию, в Кыргызстане нет.
Ранее в Сети появилась информация, что все, кто участвуют в спасательной операции, направленной на эвакуацию Наговициной, считают, что женщина уже умерла. Однако вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын заявил, что подтверждений смерти россиянки пока нет.