Федерация альпинизма РФ: подтверждений гибели альпинистки на пике Победы нет

В Сети распространилась информация, что спасатели, занимающиеся поиском российской альпинистки Натальи Наговициной, считают ее погибшей. Судя по записям с камер беспилотника, женщина перестала подавать признаки жизни. Однако вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын заявил, что подтверждений смерти россиянки пока нет, пишет ТАСС .

По словам Пятницына, поисково-спасательная операция на данный момент приостановлена не из-за того, что женщину стали считать погибшей, а на фоне плохих погодных условий.

«В настоящее время поиски остановлены из-за погодных условий. Что будет дальше, зависит от погоды, от условий. Жива она или нет, неизвестно — врач к ней не подходил. Сколько придется ждать до этого момента, неизвестно», — заявил Пятницын.

На данный момент спасательная группа, отправившаяся к Наговициной, которая в середине августа при восхождении на пик Победы сломала ногу, находится на высоте 6 тысяч 100 метров над уровнем моря. Спасатели остановились при восхождении из-за погоды.

Ранее сообщалось, что спасатели считают мертвой российскую альпинистку, застрявшую в горах. У женщины было мало еды и воды. В последнее время она перестала подавать признаки жизни.