Еврокоптер, отправленный на спасение альпинистки Наговициной, улетел обратно

Запущенный для съемки лагеря альпинистов и возможного спасения пострадавшей россиянки Натальи Наговициной еврокоптер с тремя сотрудниками МЧС и итальянскими пилотами улетел обратно в Бишкек, сообщает РЕН ТВ .

Как пояснил начальник лагеря альпинистов «Южный Энильчек» Дмитрий Греков, видимость на месте сейчас нулевая из-за опустившегося тумана и идущего снега.

На снятых кадрах показана обстановка в лагере альпинистов, который расположен недалеко от пика Победы, где застряла россиянка. Там все в снегу.

При этом ранее сообщалось, что еврокоптер специалисты запустят только, если Наговицына подаст признаки жизни. С помощью дрона планировалось спасение только живого человека.

Наговицина сломала ногу на спуске в середине августа и поэтому застряла на пике Победы. Женщина сумела продержаться несколько дней в живых, все это время спасатели и добровольцы пытались оказать ей помощь, в том числе задействовав вертолет. Однако воздушная техника разбилась, а все попытки спасти альпинистку не увенчались успехом. В итоге женщина, скорее всего, скончалась.

19 августа за пострадавшей отправился спасотряд альпинистов, но через три дня им пришлось вернуться из-за ухудшения состояния здоровья руководителя группы и плохой погоды в горах.

По словам представителя комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александра Яковенко, группа, в которой шла Наговицина, была обречена на гибель, так как не прошла соответствующую подготовку для восхождения.