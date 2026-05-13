Родинки, головная боль, возможно, рак: чем опасны спреи для загара из TikTok

Назальные спреи для загара с меланотаном могут вызывать опасные побочные эффекты — от появления новых родинок до возможных проблем с кожей и слизистыми оболочками, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

В TikTok блогеры показывают, как создать идеальный загар к лету с помощью спреев с меланотаном.

«Назальные спреи для загара с меланотаном не имеют доказанной эффективности и потенциально опасны для здоровья: при длительном применении они, предположительно, могут вызывать рак кожи и слизистых оболочек, а также другие осложнения», — сказала Уланкина.

Она пояснила, что основной компонент таких препаратов — синтетический аналог альфамеланоцитстимулирующего гормона. Он стимулирует меланоциты (клетки, отвечающие за синтез пигмента меланина), за счет чего кожа темнеет даже без активного пребывания на солнце.

«На сегодняшний день нет достоверных доказательств того, что меланотан вызывает рак кожи и слизистых оболочек, есть лишь отдельные клинические наблюдения, где опухоли появлялись во время или вскоре после его применения, в том числе при использовании назального спрея», — отметила врач.

По ее словам, описаны и другие возможные побочные действия — это локальные изменения кожи (например, появление новых родинок, изменение цвета и формы уже имеющихся), системные нарушения (головная боль, снижение аппетита, боли в животе, повышение артериального давления). Меланотан запрещено добавлять в косметику во многих странах (США, Австралия, ЕС).

«Теоретически постоянная стимуляция пигментных клеток может способствовать их неконтролируемому разрастанию и запускать развитие опухоли. Особенно высоки риски у людей с множественными или атипичными родинками, а также теми, кто много времени проводит на солнце. Поэтому применять такие средства не рекомендуется», — предупредила специалист.

Уланкина подчеркнула, что спрей не защищает от ультрафиолета и его последствий — при нахождении на солнце обязательно следует использовать солнцезащитные средства. Чтобы получить красивый, естественный загар без вреда здоровью, стоит находиться на солнце до 10–11 часов утра и после 16 часов дня, обязательно использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 30.

