Солнце, солярий, ожоги: онколог напомнил о главных причинах рака кожи

«Основные факторы риска развития онкологических заболеваний кожи — это, в первую очередь, высокое воздействие ультрафиолетового излучения, а также большое количество солнечных ожогов. В факторы риска можно включить и частое посещение соляриев. В зоне риска находятся и люди со светлым типом кожи, например жители скандинавских стран, поскольку они более восприимчивы к ультрафиолетовому излучению», — сказал Зурабов.

Он добавил, что внимательными нужно быть и тем, у кого у родственников были заболевания кожи, в том числе онкологические. Таким людям важно регулярно наблюдаться у онколога.

«Также в какой-то степени можно говорить о большом количестве новообразований кожи, родинок, как это обычно называют. Но здесь речь не о том, что их наличие само по себе опасно, а о том, что чем больше таких образований, тем выше вероятность, что среди них может появиться злокачественное», — пояснил специалист.

