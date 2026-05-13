сегодня в 08:05

В аэропорту Шереметьево отменили все запреты на полеты

Росавиация официально сообщила о снятии всех ограничений в аэропорту Шереметьево, которые вводились утром 13 мая.

Теперь воздушная гавань Москвы вновь работает в штатном режиме. Ограничения сняты как на прием, так и на выпуск воздушных судов.

Временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Они были связаны с ограничением использования воздушного пространства над отдельными районами Московской области.

Пассажиров просят уточнять время вылета и прилета у своих авиакомпаний. Все службы аэропорта функционируют в обычном режиме.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.