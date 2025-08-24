«Группа была обречена»: Яковенко назвал причину гибели Наговициной в Киргизии

Спасатели, поднимавшиеся на пик Победы в Киргизии за телом умершей альпинистки Натальи Наговициной, приняли решение свернуть лагерь. К очередной попытке спустить тело женщины на землю они вернутся не раньше лета 2026 года . По словам представителя комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александра Яковенко, группа была обречена на гибель, так как не прошла соответствующую подготовку для восхождения, пишет ТАСС .

«Наталья, как и ее напарники по группе, были не подготовлены к этому восхождению. По сути, группа была обречена. Таким решением они взяли ответственность и за себя, и за своих близких, и за всех, кто переживал и спасал их все это время. Сейчас спасать там уже некого, только доставать», — рассказал Яковенко.

По словам эксперта, в настоящее время спасатели не смогут спустить тело скончавшейся россиянки, так как сезон восхождений уже завершен и погода на пике Победы будет только ухудшаться, что будет ставить под угрозу жизни членов группы.

Яковенко отметил, что на пике Победы, начиная с 1960-х годов, лежит довольно много людей, которые смогли подняться, но по каким-то причинам скончались на вершине. Доставать тела погибших в прошлом альпинистов никто не пытался из-за риска таких операций.

Ранее сообщалось, что Наговицина сломала ногу в середине августа и по этой причине застряла на пике Победы. Женщина сумела продержаться несколько дней в живых, все это время спасатели и добровольцы пытались оказать ей помощь, в том числе задействовав вертолет. Однако воздушная техника разбилась, а все попытки спасти альпинистку не увенчались успехом. В итоге женщина скончалась.