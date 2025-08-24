«Группа была обречена»: Яковенко назвал причину гибели Наговициной в Киргизии
Спасатели, поднимавшиеся на пик Победы в Киргизии за телом умершей альпинистки Натальи Наговициной, приняли решение свернуть лагерь. К очередной попытке спустить тело женщины на землю они вернутся не раньше лета 2026 года. По словам представителя комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александра Яковенко, группа была обречена на гибель, так как не прошла соответствующую подготовку для восхождения, пишет ТАСС.
«Наталья, как и ее напарники по группе, были не подготовлены к этому восхождению. По сути, группа была обречена. Таким решением они взяли ответственность и за себя, и за своих близких, и за всех, кто переживал и спасал их все это время. Сейчас спасать там уже некого, только доставать», — рассказал Яковенко.
По словам эксперта, в настоящее время спасатели не смогут спустить тело скончавшейся россиянки, так как сезон восхождений уже завершен и погода на пике Победы будет только ухудшаться, что будет ставить под угрозу жизни членов группы.
Яковенко отметил, что на пике Победы, начиная с 1960-х годов, лежит довольно много людей, которые смогли подняться, но по каким-то причинам скончались на вершине. Доставать тела погибших в прошлом альпинистов никто не пытался из-за риска таких операций.
Ранее сообщалось, что Наговицина сломала ногу в середине августа и по этой причине застряла на пике Победы. Женщина сумела продержаться несколько дней в живых, все это время спасатели и добровольцы пытались оказать ей помощь, в том числе задействовав вертолет. Однако воздушная техника разбилась, а все попытки спасти альпинистку не увенчались успехом. В итоге женщина скончалась.