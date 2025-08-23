Стало известно, как долго тело альпинистки Наговициной пролежит в горах Киргизии

Группа спасателей, сумевшая подняться на высоту 6100 метров сквозь бурю на пик Победы, где лежит тело альпинистки Натальи Наговициной, приняла решение остановить операцию, направленную на эвакуацию погибшей спортсменки. Причиной стала стремительно ухудшающаяся погода, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах видно, что спасатели поднимались на пик Победы сквозь метель. На высоте 6100 метров наблюдается снежная буря, которая ухудшает видимость. Специалисты приняли решение остановиться и вернуться обратно домой, так как продолжать дальнейший путь смертельно опасно.

До тела Наговициной спасатели не дошли чуть более тысячи метров. Женщина сломала ногу и в итоге скончалась спустя несколько дней на высоте 7140 метров. Погодные условия, где стоит палатка альпинистки, еще суровее тех, где находятся спасатели.

В итоге тело Наговициной пролежит на пике Победы минимум до весны 2026 года. По словам альпинистов, сезон восхождений в 2025-м году завершился.

Ранее сообщалось, что альпинистка, сломавшая ногу, перестала подавать признаки жизни несколько дней назад. Специалисты неоднократно пытались ее эвакуировать, в том числе при жизни с помощью вертолета, но ничего не получилось. Каждый раз погода сильно портилась, и спасателям приходилось возвращаться, чтобы спасти собственную жизнь.