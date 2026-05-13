сегодня в 06:35

Еще один человек пострадал из-за обломков беспилотника на Кубани

В Краснодарском крае упали обломки беспилотников. Один человек в станице Тамань пострадал, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Раненому уже оказали медпомощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

В одном случае обломки беспилотника упали рядом с частным домом — в здании выбило стекла. По второму адресу фрагменты дрона пришлись на летнюю кухню: здесь повреждены стекла и двери.

На местах происшествия работают оперативные и специальные службы.

Ранее обломки БПЛА упали на территорию предприятия в поселке Волна Темрюкского района, после чего начался пожар. В результате один человек пострадал.

