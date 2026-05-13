В Москве потушили пожар в помещении для квестов в районе Измайлово
Огнеборцы ликвидировали пожар, произошедший в помещении для проведения квестов в столичном районе Измайлово, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Пожар был потушен на площади 3000 квадратных метров.
Ранее стены, перекрытия и крыша строения обрушились. Как рассказали очевидцы, половина ангара выгорела полностью.
Когда пожар начался, посетителям пришлось выбираться на улицу практически на ощупь. Дым быстро заполнил помещения.
