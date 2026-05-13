Супруг певицы Виктории Дайнеко задолжал почти 6 миллионов рублей

В отношении предпринимателя с 2024 года было возбуждено шесть исполнительных производств. Три из них, датированные 2025 годом, уже прекращены — приставы не обнаружили активов должника.

На данный момент с Овезова принудительно взыскивают 2,3 миллиона рублей по имущественным взысканиям в пользу физлиц и юрлиц, а также 3,3 миллиона рублей по кредитам.

В апреле судебные приставы завели еще одно производство — на этот раз на 4 тысячи рублей по налоговой задолженности. Общая сумма долга приближается к 6 миллионам рублей.

