«Упокоилась с миром»: Боня показала новое видео с палаткой альпинистки Наговициной

Виктория Боня заявила о гибели альпинистки Наговициной и показала видео с дрона

Телеведущая и блогер Виктория Боня показала новую видеозапись с палаткой российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей со сломанной ногой на пике Победы в Кыргызстане.

На опубликованных кадрах с беспилотника видно, как на пике Победы стоит закрытая палатка альпинистки. При этом Наталья находится внутри и не подает признаков жизни.

«Нам удалось запустить дрон, сегодня, 2 сентября, на пик Победы. Наталья Наговицина упокоилась с миром», — написала Боня в своем Telegram-канале.

12 августа Наговицина сломала ногу и застряла на пике Победы. Сначала россиянка подавала признаки жизни, все это время спасатели и добровольцы пытались оказать ей помощь. Альпинистку попытались спасти несколько российских и зарубежных команд. А итальянец Лука Синегилья получил сильное обморожение и скончался от отека мозга.

Позднее специалисты отказались от идеи спасения Наговициной из-за плохой погоды. На склоне россиянка провела ровно 21 день.