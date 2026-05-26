Посольство РФ предупредило россиян о рисках поездок в Уганду из-за вспышки Эболы

Российских туристов предупредили о возможных рисках при поездках в Уганду в связи с распространением лихорадки Эбола, сообщают « Известия » со ссылкой на посольство РФ.

В диппредставительстве отметили, что минздрав Уганды выпустил рекомендации по соблюдению базовых санитарно-гигиенических норм. Передвижение туристов по стране не ограничено, выдача виз продолжается в обычном режиме, оснований для ее прекращения нет. Однако россиянам рекомендуют взвешивать возможные риски при планировании поездок.

Посольство принимает меры по обеспечению безопасности сотрудников дипмиссии. Обращений граждан РФ за помощью в связи с Эболой не зафиксировано. Ситуация отслеживается, но необходимости в плановой эвакуации россиян из Уганды нет.

В стране подтверждено пять случаев заражения вирусом.

