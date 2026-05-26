Роспотребнадзор назвал источник вспышки бруцеллеза в астраханском монастыре

Семеро подхвативших бруцеллез в Астраханской области, по предварительным данным, пили сырое козье молоко из подсобного хозяйства монастыря, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

На данный момент заболевшие церковнослужители и прихожане госпитализированы. Они получают медпомощь.

В связи с произошедшим проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. В частности, установлены все, кто мог контактировать с источником инфекции. За ними организовано медицинское наблюдение с лабораторной диагностикой на бруцеллез.

Ранее СУ СК РФ по Астраханской области была организована процессуальная проверка по факту обнаружения бруцеллеза.

