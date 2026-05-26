Рособрнадзор определил даты проведения ВПР в школах в 2026/2027 учебном году

Рособрнадзор утвердил состав участников, сроки и продолжительность Всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах в 2026/2027 учебном году. Опубликован соответствующий приказ, сообщает ТАСС .

ВПР пройдут для учеников 4–8 и 10-х классов в период с 19 апреля по 21 мая 2027 года. Продолжительность каждой работы составит один или два урока, не более 45 минут каждый.

Исключение предусмотрено для обучающихся школ, участвующих в национальных сопоставительных исследованиях качества общего образования.

