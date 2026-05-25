Бывший парень Шурыгиной написал на нее заявление в полицию за кражу на 2,8 млн

Святослав Гусев, бывший возлюбленный Дианы Шурыгиной, которая прославилась после участия в шоу «Пусть говорят» и мема «на донышке», подал заявление в полицию. Он обвинил девушку в краже денег и дорогостоящей техники, сообщает Super .

По словам Гусева, пропажа произошла из его московской квартиры, которую он использовал как склад личных вещей — своих и Дианы. В момент кражи он был в командировке, а Шурыгина находилась в Москве, затем улетела на Бали. Доступ к жилищу имела она и те, кому она его предоставила.

Ущерб Гусев оценивает в 2,8 млн рублей. В частности, из квартиры пропали сейф с 1,1 млн наличными, документы, ноутбук, игровая приставка, сабвуфер и другая техника. Признаков взлома не было, записи с камер не сохранились.

Гусев подозревает, что Шурыгина могла продать вещи за 10–15% от их реальной стоимости. Он отметил, что у Дианы нестабильный заработок — ее аккаунты в соцсетях блокируют, а траты при этом высоки — 400 тысяч рублей в неделю уходит на баллоны с закисью азота.

С этой зависимостью Гусев связал и их расставание. По его словам, однажды под воздействием вещества Шурыгина бросила в него граненый стакан, а затем — тарелки в его друга. Приехавшая полиция задержала ее, и тогда Гусев принял решение расстаться.

Сейчас он ждет рассмотрения заявления. До подачи он связывался с Шурыгиной, но та свою причастность отрицала и удалила переписку.

