В Испании выявили еще один случай заражения хантавирусом
В Испании еще один человек заразился хантавирусом. Он находился на карантине после эвакуации с круизного лайнера MV Hondius, сообщает ТАСС.
Министерство здравоохранения Испании сообщило, что у пациента зафиксирован положительный тест на хантавирус. Новый случай подтвержден методом ПЦР у одного из людей, которые были изолированы в военном госпитале Мадрида.
Заболевший останется под специализированным медицинским наблюдением с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Ранее в ВОЗ заявили о 12 выявленных случаях хантавируса из-за вспышки на судне Hondius.
