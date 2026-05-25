сегодня в 23:35

В Испании выявили еще один случай заражения хантавирусом

В Испании еще один человек заразился хантавирусом. Он находился на карантине после эвакуации с круизного лайнера MV Hondius, сообщает ТАСС .

Министерство здравоохранения Испании сообщило, что у пациента зафиксирован положительный тест на хантавирус. Новый случай подтвержден методом ПЦР у одного из людей, которые были изолированы в военном госпитале Мадрида.

Заболевший останется под специализированным медицинским наблюдением с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Ранее в ВОЗ заявили о 12 выявленных случаях хантавируса из-за вспышки на судне Hondius.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.