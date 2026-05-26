В пещерах Кутурчинского Белогорья не нашли следов пропавшей семьи Усольцевых

В радиусе исчезновения семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье находятся три пещеры. Две из них полностью обследованы, но следов пропавших не обнаружено, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Протяженность ходов пещер достигает 70 метров, глубина — около 30 метров.

Активная фаза поисков проходила с сентября 2025 года до установления устойчивого снежного покрова. 23 мая спасатели вновь выехали на место пропажи в район Кутурчина. В трехдневной поисковой операции задействованы пять человек и четыре единицы техники. В воскресенье к поискам подключились также следователи СК и отряд «ЛизаАлерт».

Ранее спасатели обследовали 7 кв. км непроходимых троп при поисках семьи Усольцевых.

