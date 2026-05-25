7 человек заразились бруцеллезом в астраханском монастыре
Семь человек заразились бруцеллезом в астраханском монастыре. По предварительным данным, пострадавшие употребляли молочные продукты, сообщает 112.
Инфекция подтвердилась как у священников, так и у прихожан.
Все заболевшие госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь
Специалисты регионального управления Роспотребнадзора роводят эпидрасследование в связи с выявлением семи случаев бруцеллеза среди церковнослужителей и прихожан одного из астраханских монастырей.
Согласно данным, СУ СК РФ по Астраханской области, организована процессуальная проверка по факту обнаружения бруцеллеза в молочной продукции фермерского хозяйства Камызякского района.
