сегодня в 22:18

7 человек заразились бруцеллезом в астраханском монастыре

Семь человек заразились бруцеллезом в астраханском монастыре. По предварительным данным, пострадавшие употребляли молочные продукты, сообщает 112 .

Инфекция подтвердилась как у священников, так и у прихожан.

Все заболевшие госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора роводят эпидрасследование в связи с выявлением семи случаев бруцеллеза среди церковнослужителей и прихожан одного из астраханских монастырей.

Согласно данным, СУ СК РФ по Астраханской области, организована процессуальная проверка по факту обнаружения бруцеллеза в молочной продукции фермерского хозяйства Камызякского района.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.