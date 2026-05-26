США нанесли удары по ракетным стартовым площадкам и катерам на юге Ирана Происшествия сегодня в 02:51

Американские военные поразили несколько целей в южной части Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

По словам представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тима Хокинса, удары нанесены в целях самообороны для защиты американских войск от угроз со стороны ВС Ирана. В числе пораженных объектов — пусковые ракетные площадки и иранские катера. По утверждению CENTCOM, эти суда якобы пытались установить мины. Ранее американский президент Дональд Трамп потребовал от Ирана уничтожить или передать обогащенный уран США. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.