США нанесли удары по ракетным стартовым площадкам и катерам на юге Ирана
Американские военные поразили несколько целей в южной части Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.
По словам представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тима Хокинса, удары нанесены в целях самообороны для защиты американских войск от угроз со стороны ВС Ирана. В числе пораженных объектов — пусковые ракетные площадки и иранские катера.
По утверждению CENTCOM, эти суда якобы пытались установить мины.
Ранее американский президент Дональд Трамп потребовал от Ирана уничтожить или передать обогащенный уран США.
