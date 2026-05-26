В ближайший месяц вблизи Земли пролетят не менее 20 астероидов

При этом, по его словам, на самом деле их может быть гораздо больше. Многие астероиды открываются всего за несколько дней до сближения с Землей.

Например, в период с 19 по 24 мая в окрестностях планеты пролетело 28 замеченных астероидов, все они были обнаружены незадолго до этого.

Маслов отметил, что новые астероиды выявляют системы телескопов, которые ведут систематическое сканирование неба в поисках потенциально опасных объектов, такие как PanSTARRS и ATLAS. Они фотографируют участки неба, сравнивают снимки с предыдущими и базами данных, таким образом обнаруживая ранее не наблюдавшиеся объекты.

