Минздрав оценит необходимость обновления противопоказаний для водителей

Минздрав России до 2030 года проанализирует, нужно ли обновлять медицинские перечни, определяющие возможность управления транспортом. Это следует из утвержденной правительством стратегии, сообщает ТАСС .

Перечни делятся на три категории: противопоказания (полный запрет), показания (управление со спецсредствами) и ограничения (допуск только к определенным видам транспорта).

Противопоказания включают психические расстройства, эпилепсию, слепоту. Показания обязывают водителей с нарушениями зрения или слуха использовать линзы и аппараты. Ограничения касаются тех, кто не может управлять тяжелым или общественным транспортом, но способен водить легковой автомобиль.

Минздрав должен представить доклад в правительство до 2030 года. Затем перечни будут обновляться по мере необходимости.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.