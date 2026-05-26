Минздрав оценит необходимость обновления противопоказаний для водителей
Минздрав России до 2030 года проанализирует, нужно ли обновлять медицинские перечни, определяющие возможность управления транспортом. Это следует из утвержденной правительством стратегии, сообщает ТАСС.
Перечни делятся на три категории: противопоказания (полный запрет), показания (управление со спецсредствами) и ограничения (допуск только к определенным видам транспорта).
Противопоказания включают психические расстройства, эпилепсию, слепоту. Показания обязывают водителей с нарушениями зрения или слуха использовать линзы и аппараты. Ограничения касаются тех, кто не может управлять тяжелым или общественным транспортом, но способен водить легковой автомобиль.
Минздрав должен представить доклад в правительство до 2030 года. Затем перечни будут обновляться по мере необходимости.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.